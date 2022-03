Helt gakgak: Sælger gamle brystimplantater

Den britiske kendis Katie Price har det med at rage opmærksomhed til sig – også gerne på spøjse måder.

Men nu sætter hun alligevel nye højder. For de britiske medier har fortalt historien om, at hun for 13. gang har lagt sig selv og sine bryster under kniven, hvilket hun føler et behov for at præcisere på sin instagramprofil.

'De siger, at det er min 13. brystoperation, men det er mere den 24. Og jeg er nødt til at sige, at det ikke er mine største', skriver Katie Price.

Og her er det, at det for alvor bliver skørt, for Katie Price er klar til at få boostet privatøkonomien, hvis den rette køber findes.

'Mine største (implantater, red.) er til salg. En million pund (9 millioner kroner, red.). Skriv privat i indbakken eller e-mail'.

Internationale bryster

I et interview med The Sun har Katie Price tidligere fortalt, at hun har fået ændret på sine bryster så mange forskellige steder, at de efterhånden må betragtes som værende internationale.

- Disse bryster har været i USA, England, Belgien, og nu er det tyrkiske bryster, da jeg lige har fået størrelsen reduceret.

- Mine gamle implantater – jeg har dem i en taske – var 1000 ml, og, Jesus, de var virkelig tunge, har hun tidligere sagt.

Katie Price har det med at ramme overskrifterne i de kulørte britiske blade, men det handler ikke altid om bryster. I december blev hun således idømt en betinget fængselsstraf for spirituskørsel.

I retten forklarede hun, at hun var påvirket af alkohol og kokain og indvilgede i at gennemføre et afvænningsforløb.