Helt nøgen: Spears smider ALT

Verdensstjernen Britney Spears har gjort det igen.

I et nyt opslag, som hun har delt med sine millioner af følgere på Instagram, fejrer den 40-årige stjerne, at hun endelig er fri fra sin fars kontrol - vel at mærke ved at smide alt tøjet.

'Fri kvinde-energien har aldrig føltes bedre,' skriver hun til billederne, der har vakt stor opsigt på nettet.

Det er dog ikke første gang, Britney Spears smider tøjet.

Flere gange i det forgangne år har hun vist nøgne og letpåklædte billeder frem for sine følgere - senest i oktober - for at illustrere, at hun nu er en fri kvinde.

Svært at klage

Ekstra Bladets kulturkommentator Søren Baastrup mener, at Britney Spears med sine nøgenbilleder forsøger at sende et kraftigt signal til både sin far og til verden.

- Jeg tror gerne, Britney vil vise, hun er fri. Fri fra sin fars diktatoriske værgemål – og fri for at gå op i, hvad omverdenen tænker om hende. Det ville selvfølgelig være oplagt, hvis hun også viste det gennem sin musik, men det kan jo være, det kommer senere, lyder hans vurdering.

Han tolker dog også stjernens gentagne nøgen-eskapader som et tegn på, at alt måske ikke er helt, som det skal være.

- Det er svært at klage over pæne kvinder, der smider tøjet. Men hvis hun bliver ved på den måde, spørger man selvfølgelig sig selv, om hendes far mon havde ret i, at hun er en smule kukkeluk, siger Søren Baastrup.

Lang kamp

Fra 2008 til 2019 havde Britney Spears' far, Jamie Spears, fuld kontrol over det meste af Britney Spears' liv sammen med en advokat, og Spears havde stort set ingen selvbestemmelse over sit eget liv, der var underlagt strenge krav fra værgemålet.

I efteråret blev det dog endelig besluttet, at værgemålet definitivt var fortid, og at Britney Spears nu er en fri kvinde.

Siden da har Britney Spears delt mere og mere ud af sit liv på de sociale medier.

Ekstra Bladet har skrevet om Britney Spears' forvandling fra popprinsesse til umyndiggørelse, som du kan læse her.