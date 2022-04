Helt slut efter utroskabs-dramaer: - Han er ikke den rette for mig

Det er gået op og ned mellem Khloé Kardashian og Tristan Thompson.

NBA-spilleren er flere gange blevet taget i utroskab, men realitystjernen har flere gange tilgivet manden, hun har datteren True med.

Senest måtte Tristan Thompson i januar krybe til korset og indrømme, at han igen havde været utro, da en faderskabstest viste, at han var far til den dreng, hans personlige træner, Maralee Nichols, fødte 1. december sidste år.

'Khloé, du fortjener ikke det her. Du fortjener ikke den smerte og ydmygelse, jeg har været skyld i. Du fortjener ikke den måde, jeg har behandlet dig på gennem årene. Mine handlinger stemmer bestemt ikke med måden, jeg ser dig på. Jeg har den dybeste respekt og kærlighed til dig. Uanset hvad du måtte tro. Igen, jeg er så utrolig ked af det,' skrev han dengang på Instagram.

Nufortæller Khloé Kardashian åbent om forholdet til Tristan Thompson. Det sker i et interview med 'Good Morning America'. Her fortæller hun, at de samarbejder som forældre - men kærester bliver de ikke igen.

- Jeg synes stadig, han er en fantastisk fyr, og han er en fantastisk far. Han er bare ikke den rette mand for mig, siger hun i interviewet.

Khloe Kardsahian er blandt andet kendt fra realityserien 'Keeping Up With the Kardashians'. Foto: zz/Gotpap/Star Max/IPx/Ritzau Scanpix

Følte sig sikker

Khloé Kardashian husker i interviewet tilbage på starten af forholdet med Tristan Thompson.

- I starten følte jeg mig virkelig sikker med Tristan, og jeg havde det rigtig godt i en periode, siger hun.

Kort før fødslen af parrets datter afslørede flere medier dog, hvordan NBA-spilleren gentagne gange havde været hende utro i løbet af graviditeten.

- Jeg kan huske, at da han var mig utro, kort før jeg fødte, kunne jeg stadig have ham i rummet, da jeg fødte. Ja, det så måske underligt ud for resten af verden, men når min datter ser hjemmevideoerne, så kommer de videoer til at være så perfekte, som jeg kunne gøre dem, siger hun.