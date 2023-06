Helt smadret krop: - Det er skræmmende

Sommerferien banker på døren med en insisterende knyttet hånd.

Det får også mange til at give den en ekstra skalle på løbebåndet, motionscyklen eller crosstraineren i håbet om en opstramning forud for badeferie og sommerflirteri.

Men det kan være uhensigtsmæssigt at okse og mase løs i fitness-centeret for at kaste kilo over bord.

Det fik Hollywood-stjernen Jennifer Aniston at føle, da hun endte med at træne for meget. Det fortæller hun i et nyt interview med InStyle.

- Når du har et mindset ala 'jeg har brug for at dyrke 45 minutters cardio, ellers får jeg ikke en god træning', er det skræmmende, siger 54-årige skuespiller til mediet og fortsætter:

- Jeg havde den tankegang i alt for lang tid. Til sidst brændte jeg ud og ødelagde min krop.

I interviewet fortæller 'Venner'-veteranen også, at hun synes, der hersker en forventning om, at man skal kunne mærke forbrændningen, når man dyrker motion. Men at det er den slags, der kan ende med at gøre mere skade end gavn, forklarer hun med et eksempel:

- Min fysioterapeut gav mig en Barbie-dukke, der var dækket af kinesio-tape, som skulle vise alle de skader, jeg har haft i de sidste 15 år.

