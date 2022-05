Helt ukendelig

Bradley Cooper måtte blive hængende lidt længere i sminken, før indspilningen af hans næste film, 'Maestro', kunne gå i gang.

I hvert fald er han fuldstændig ugenkendelig på de billeder, Netflix netop har offentliggjort fra optagelserne.

Bradley Cooper beviser, at det sagtens kan lade sig gøre at have en smøg i den ene hånd og dirigere med den anden. Foto: Netflix

I 'Maestro' spiller Hollywood-stjernen hovedrollen som den ansete Broadway-komponist Leonard Bernstein.

Billederne viser Bradley Cooper som en både yngre og ældre udgave af Bernstein. Han kan også ses sammen med Carey Mulligan, som spiller Bernsteins kone, Felicia Montealegre.

Carey Mulligan og Bradley Cooper i 'Maestro'. Foto: Netflix

Bradley Cooper instruerer også selv filmen, som er baseret på Bernsteins liv. Det er første gang siden 2018-oscarvinderen 'A Star Is Born', at Cooper instruerer.

Opgaven var ellers i første omgang tiltænkt Steven Spielberg,

- Steven har mange jern i ilden. Han vælger én ting, og sætter alle de andre ting på pause. Jeg tror, han vidste, han ikke ville få den lavet i et stykke tid. Han var sød nok til at give den videre til mig, og det er det, jeg har lavet de sidste fire et halvt år, har Bradley Cooper sagt til Variety.

Bradley Cooper som vi kender ham. Foto: Evan Agostini / AP / Ritzau Scanpix

Optagelserne til 'Maestro' gik i gang i maj i år, men det er flere måneder siden, at der blev lagt planer i sminken.

- Vi har arbejdet meget med makeuppen. Vi har arbejdet meget med stemmen. Jeg er spændt på at se en, der er så dybt fokuseret på at skabe en historie, der betyder så meget for ham. Og Carey Mulligan er en fremragende skuespiller, sagde chefen for globale film hos Netflix, Scott Stuber, tilbage i december.

'Maestro' forventes ikke at få premiere før i 2023.