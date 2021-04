Hemmelig abort: - Jeg blødte over alt

Den amerikanske skuespillerinde Sharon Stone afslører, at hun som 18-årig fik en hemmelig abort.

Det var hendes første rigtige kæreste, der gjorde hende gravid, og sammen måtte de krydse statsgrænser fra Pennsylvania, hvor Stone er opvokset, til Ohio for at få foretaget en abort.

Det skriver People.

Sælger for 6,3 milliarder

'Jeg blødte over alt og meget værre, end det normalt gør, men det var en hemmelighed, så jeg kunne ikke fortælle det til nogle', skriver Sharon Stone i sin nye selvbiografi 'The Beauty of Living Twice'.

I bogen skriver Stone, at hun lige havde mistet sin mødom og derfor kom graviditeten som et chok for hende.

'Jeg blev på mit værelse og blødte i flere dage. Jeg var svag og bange', fortsætter hun.

Foto: Ritzau Scanpix/Jordan Strauss

For at bevare hemmeligheden brændte Stone sit blodige tøj og sengetøj i en tønde i skolen, hvor hun vendte tilbage til undervisningen efterfølgende.

Sharon Stone har aldrig oplevet at føde sine egne børn, men sammen med sin tidligere mand Phil Bronstein, adopterede hun sønnen Ronan, og som enlig mor adopterede hun siden sønnerne Laird og Quinn.

Slår rekord: Tjener en million dollars på seks timer

Hun er bedst kendt for sin rolle som Catherine Tramell i filmen 'Basic Instinct' i 1992, hvor hun fik status som sexsymbol. Men fik også stor succes som Arnold Scwarzeneggers moderiske hustru i filmen 'Total Recall'.