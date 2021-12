Hemmelighedsfuld stjerne: Nu gør hun det

Jennifer Lawrence viser sig for første gang frem i offentligheden, efter det kom frem, at hun er gravid

Den 31-årige megastjerne Jennifer Lawrence er ikke en af dem, der deler mest ud af sit privatliv.

Siden det i september kom frem, at hun venter sit første barn, har hun kun ganske få gange vist sig frem offentligt.

Søndag gjorde hun dog en undtagelse, da hun sammen med kollegaen Leonardo DiCaprio troppede op på den røde løber til gallapremieren på Netflix-filmen 'Don't Look Up'.

Jennifer Lawrence stod side om side med Leonardo DiCaprio på den røde løber. Foto: Michael Ostuni/Ritzau Scanpix

Her spiller de to stjerner side om side med blandt andre Meryl Streep og Jonah Hill.

Filmen får premiere på Netflix 24. december

Beskytter privatliv

Jennifer Lawrence har tidligere udtalt sig om det kommende forældreskab til Vanity Fair, hvor hun understregede, at selvom hun er taknemmelig og spændt på at blive mor, vil hun helst ikke tale for meget om det.

- Hvis jeg er til et middagsselskab og nogle siger: 'Åh, du er gravid', vil jeg ikke sige: 'Gud, det kan jeg ikke tale om, forsvind fra mig, din psykopat'. Men alle aspekter af min krop vil beskytte vores privatliv i resten af vores liv, så godt jeg kan, lød det fra stjernen.

Jennifer Lawrence venter barn med sin mand, Cooke Maroney, som hun mødte i 2018. Året efter blev de gift ved et storstilet bryllup på Rhode Island. Her deltog kendisser som Adele, Kris Jenner og Amy Schumer.