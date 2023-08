Hemmelighedsfuldt stjernepar forældre igen

Hun er her!

Sådan lyder det fra hollywoodparret Chad Michael Murray og Sarah Roemer, der i en story på Instagram annoncerer, at deres datter kom til verden for en uge siden.

'Vi er meget forelskede! Vi suger til os af alle de der nuttede baby-øjeblikke, som alt for hurtigt er ovre igen', skriver Sarah Roemer på Instagram.

Det er blot en måned siden, parret offentliggjorde, at de ventede deres tredje barn.

'Nogen, der kender noget nyt tilbehør til babyer? Det er et stykke tid siden, vi har haft en', skrev de i den forbindelse.

Hemmelighedsfulde

I forvejen er Chad Michael Murray og Sarah Roemer forældre til en søn på otte år og en datter på seks år.

De er dog generelt hemmelighedsfulde, når det kommer til deres familien. Navnene på deres nu tre børn har de for eksempel valgt ikke at offentliggøre.

Chad Michael Murray og Sarah Roemer mødte hinanden i 2014. I 2015 blev de både gift og forældre for første gang.

41-årige Chad Michael Murray slog for alvor igennem i tv-serien 'One Tree Hill', der løb over skærmen fra 2003 til 2012. Her spilede han karakteren Lucas. Derudover har han også spillet med i seriehittet 'Gilmore Girls', hvor han indtog rollen som Tristan.

38-årige Sarah Roemer har blandt andet spillet med i filmen 'Disturbia' og 'Fired Up!'