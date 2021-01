Hendes Instagram-konto eksploderer

Flere kendte personer tog del i Bidens indsættelse som USA's 46. præsident, heriblandt Lady Gaga og Jennifer Lopez, der begge bidrog med musikalske optrædener.

Mens de to ovenstående i forvejen er kendt verden over, så var der én mindre kendt kvinde, der ser ud til at have vundet stort på sin optræden ved ceremonien.

Den unge digter Amanda Gorman på blot 22 år er den yngste digter, der nogensinde har fremført et digt ved en præsident indsættelse.

Hendes optræden blev i særdeleshed bemærket. Det viser tal fra kunstnerens sociale medier.

I skrivende stund er antallet af følgere på Instagram eksploderet fra blot 56.000 før Bidens indsættelse til nu over 900.000 følgere, viser tal fra trackersiden Social Blade.

Artiklen fortsætter under videoen ...

På Twitter er billedet det samme. Her har hun fået mere end 300.000 nye følgere siden sin optræden.

Amanda Gorman ønskede med hendes digt at rejse håb og skabe en følelse af sammenhold på tværs af landet særligt efter coronapandemien og den brutale hændelse i Kongressen 6. januar.

-Jeg vil i mit digt tilstræbe at bruge mine ord til at forestille mig en måde, hvorpå vores land kan samles og hele, har Amanda Gorman tidligere sagt til The Times.

I sit digt lagde hun stor vægt på landets fremtid.

- For en stund har vi vores øjne på fremtiden. Historien har øjnene på os, lød det blandt andet fra den unge kvinde under oplæsningen.

Lagde du mærke til denne detalje? Sanders' vanter vækker opsigt

Mette F. til Biden: Velkommen tilbage til klimakampen