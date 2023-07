'Hendes type har altid en kæreste'

Kun i Ekstra Bladet

Noget tyder på, at da Ariana Grande sang 'Break up with your girlfriend 'cause I'm bored' så mente hun det virkelig. Hendes datinghistorik vækker nemlig igen opsigt, hvor en twitterbruger endda har skrevet 'Ari is going to be the prettiest girl in hell'. Så lad os dykke ned i Arianas tilsyneladende 'forbrydelser'.