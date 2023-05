Her blæser tv-stjerne på reglerne: Første gang nogensinde

Simon Cowell valgte at tilsidesætte det ellers strikse regelsæt i 'Britain's Got Talent', da en dansetrup leverede en præstation, som gik lige i tårekanalerne. Se den bevægende video nede i artiklen

Faste seere af det storladne tv-show 'Britain's Got Talent', der også vises på tv herhjemme med forsinkelse, vil vide, at dommerne kun har et vist antal såkaldte 'golden buzzers' at uddele til de ekstra store talenter.

En golden buzzer er knappen, en dommer kan trykke på, hvis han eller hun har set en helt ekstraordinært god præstation på scenen og derfor vil sikre sig, at den eller de pågældende artist(er) med sikkerhed går direkte videre til programmets semifinaler.

Før weekendens episode af programmet i det britiske var alle golden buzzers dog allerede brugt. Lige indtil de ikke var det længere.

Mediemogul og tv-personlighed Simon Cowell valgte således at skrive 'Talent'-historie, da en optræden stjal rampelyset og fik tårerne frem hos både dommere og publikum.

Annonce:

Dansetruppen Unity leverede en forbløffende optræden om ikke at føle sig god nok med fokus på mobning og diskrimination, hvor de dansende skiftedes til at fortælle om personlige negative erfaringer på området, og det fik tårekanalerne på overarbejde.

Salen i ekstase

Selv den ofte lidt gnavne Simon Cowell blev væltet omkuld, og han valgte derfor at chokere både sine meddommere og seere.

Publikum begyndte nemlig at råbe 'golden buzzer' taktfast op mod den netop færdige dansetrup, mens værterne, Ant & Dec, dog fortalte seerne, at det ikke længere var en mulighed.

Men det ville Cowell rent ud sagt skide på.

- Det var en audition, jeg aldrig vil glemme, sagde den verdenskendte tv-dommer og supplerede:

- Vi har ikke nogen golden buzzers tilbage ... men nogle gange føler jeg, at man skal bryde reglerne, lød det kækt og selvsikkert fra Simon Cowell.

Herefter hamrede han hånden ned i buzzer-knappen, guldkonfettien dalede ned, og hele salen var i ekstase.

Se det opsigtsvækkende historiske tv-klip her: