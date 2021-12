Intl. kendte ... 11. dec. 2021 kl. 12:13 Gem artikel Ups! Denne funktion kræver en gratis konto ... ... så vi kan gemme denne artikel for dig. Opret konto Log ind

Her er billedet som ledte FBI på vildspor

Ghislaine Maxwell sidder på anklagebænken, tiltalt for rekruttering og misbrug af unge kvinder. Før anholdelsen lykkedes det dog den tidligere så fremtrædende jetsetter at holde sig uden for offentlighedens og ikke mindst politiets søgelys i årevis