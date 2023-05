Her er den: Ønskelisten til den næste mand

Mange har forsøgt, men ingen ser imidlertid ud til at være lykkedes.

Kim Kardashian er populær hos mændene – virkelig populær.

Megastjernen har været gift tre gange. Først med musikproduceren Damon Thomas, derefter basketballspilleren Kris Humphries, og i marts blev hun skilt fra rapperen Kanye West.

Samtidig har hun også haft et seriøst godt 'dating game', hvor hun senest har dannet par med komikeren Pete Davidson.

Men hvad er det egentlig, man skal kunne for at komme på Kim Kardashians radar og blive der?

Hos Pete Davidson var det hans store penis.

Det fortalte hun i familiens realityserie 'The Kardashians', der i Danmark kan ses på Disney+

- Jeg tænkte 'jeg har hørt, at han skulle have en aura af at have en stor pik - det skal jeg bevæge mig ud i, det dér'. Jeg havde sådan set bare brug for at kickstarte min vagina. Jeg ledte bare efter at få sex, siger Kim Kardashian.

Annonce:

Noget af en liste

Men nu løfter hun sløret for, hvilke bokse man skal udfylde for at have chancen for at blive hendes nye flamme.

Det gør hun i introen til den kommende sæson af ’The Kardashians’, som hun har lagt op på sin Instagram.

Og listen er lang.

Udover de mere gængse kvaliteter som loyalitet, hjælpsomhed og humor, så skal drømmemanden også være selvstændig, succesfuld, have god hygiejne og ville kæmpe for hende.

Men vigtigst af alt, så skal han kunne beskytte hende og have et godt tandsæt.

- Jo mere lige tænder, desto mere liderlig bliver jeg, siger hun i videoen.

Kan du sætte flueben ved de ovenstående kvaliteter, ja, så er du muligvis et skridt tættere på at slå benene væk under Kim Kardashian.