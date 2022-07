Ekstra Bladet

For nylig tog fitness-guruen Denise Austin røven på publikum ved et Sports Illustrated Swimsuit-event i Miami, da hun sammen med sin modeldatter indtog catwalken. Det var nemlig svært at se, hvem der var fyldt 65 år.

Denise Austin har i årtier gjort sig som fitness-guru, og op igennem særligt 80'erne udsendte hun talrige ikoniske fitness-videoer, som fik folk hjemme i stuerne til at motionere.