Her er planerne for Epsteins rædsels-ø

Little St. James med den blakkede historik, hvor den afdøde rigmand ifølge anklager misbrugte helt unge piger, er netop blevet solgt for 60 mio. dollars - lidt over 400 mio. kroner

Egentlig hedder den Little St. James og troner smukt med dens i alt 75 hektar ud for St. Thomas-kysten i Caribien.

I kølvandet på den tidligere ejer Jeffrey Epsteins misbrug af helt unge piger på stedet, fik den dog det lidet flatterende tilnavn 'Pædofil-øen', og selv om den skandaliserede rigmand for længst er afgået ved døden, har Little St. James haft svært ved at slippe af med sit dystre ry lige siden.

Luksusøen dannede ifølge de grove anklager ramme om mange af Epsteins forbrydelser, herunder handel med-, grooming af- og voldtægt af mindreårige piger.

De overvældende vidneerklæringer fra alskens kvinder samt andre fældende beviser fik ham buret inde, inden han tog livet af sig selv i cellen i august 2019.

Men nu er den tidligere rædsels-ø for nylig endelig blevet solgt.

Det skriver Unilad.

Det er sket til rigmanden Stephen Deckoff, der har planer om at gøre den til et luksusresort.

Destination i verdensklasse

Han har tjent sine penge ved at grundlægge investeringsfirmaet Black Diamond Capital Management, og nu vil han altså bygge et 25-værelses paradis på stedet.

- Jeg har været stolt af at kalde de amerikanske Jomfruøer mit hjem i mere end et årti, og jeg er enormt glad for at kunne give området en destination i verdensklasse, der passer til dets naturlige ynde og skønhed, udtaler Deckoff til SD Investments ifølge Unilad.

Det nye feriested forventes at åbne i 2025, og er i øjeblikket under udvikling af arkitekter og ingeniører med respekt for lokal kultur.

Epstein købte det caribiske paradis tilbage i 1998 for 7,95 mio. dollars, og på trods af de påståede uhyrligheder, der foregik der, var den efter hans død i 2019 fortsat vurderet til omkring 45 mio. dollars.

Øen blev siden centrum for en civil strid med Jomfruøernes regering, men der blev indgået forlig, og nu er den så altså blevet solgt til Stephen Deckoff med de mange byggeplaner for 60 millioner dollars svarende til lidt over 400 mio. danske kroner.