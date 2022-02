Her er pornostjernen der hitter i tv-serie

Den nyeste sæson af 'Euphoria' har i den grad budt på helt friske bekendtskaber for seeren.

En af dem er Chloe Chery, der bestemt er vant til at være foran et kamera.

Dog er det med lidt mindre tøj på, at Chloe Cherry i første omgang blev kendt.

Siden 2018 har hun nemlig arbejdet som pornostjerne.

I et stort interview med Interview Magazine fortæller hun om, hvordan det var at gå fra porno til 'Euphoria'.

- Jeg var altid meget professionel, når jeg lavede pornofilm. Det var ikke sådan, at det var min første gang foran et kamera, da jeg medvirkede i serien. Jeg vidste, hvad jeg lavede, jeg vidste, hvordan man lyttede efter instruktøren, hvordan man tog deres instruktioner til sig. Det tog mig ikke lang tid at blive god til det. Det hele kom meget naturligt, fortæller hun.

For Chloe Cherry har den største forskel mellem porno og tv været den måde, hun blev bedømt på.

- I porno er der ikke nogen, der dømmer dit skuespil. Det er der på tv. Når du laver tv, har du muligheden for at tage en scene mange gange. I porno kan du ikke gøre det så mange gange, fordi du jo stadig skal have sex, fortæller hun.

I serien spiller Chloe 'Faye', der er afhængig af stoffer. Foto: HBO Max

Spottet på Instagram

Cherry blev bedt om at sende et auditionbånd til instruktøren Sam Levinson, efter han havde set hende på Instagram.

- Han synes, jeg var rigtig sjov, så jeg sendte alle mulige bånd ind. Det var en store ære.

Tidligere har Chloe Cherry lavet en pornofilm, hvor hun netop spillede en af karaktererne fra serien 'Euphoria'.

Den populære skuespiller, der spiller Faye i 'Euphoria', fortæller i interviewet, at hun kommer til at lave mere tv.

- I kommer til at se mig i flere roller. Jeg vil gerne se, hvad jeg ellers kan. Der er ingen grænser for, hvad jeg gerne vil prøve, lyder det fra den 24-årige.