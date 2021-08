Her er 'X Factor's afløser

Simon Cowell var træt af sin egen opfindelse og stoppede sangkonkurrencen for nylig, men allerede nu er mediemogulen klar med en vild afløser: 'Walk The Line'

Herhjemme fortsætter 'X Factor' hvert år med uformindsket styrke. Danskerne elsker simpelthen at se mere eller mindre gode amatørsangere på slap line, imens de kæmper for en pladekontrakt, der i de fleste tilfælde aldrig sikrer dem meget andet end ganske kort berømmelse.

Men i programmets hjemland, Storbritannien, ser det noget anderledes ud. Her er hverken seerne og dermed også programmets ophavsmand, producer og oftest lettere gnavne dommer, Simon Cowell, ikke længere så glade for konceptet.

Lagt i graven

Derfor besluttede den koleriske pladeselskabsejer og mediemand for nylig egenhændigt at lægge programmet i graven. Indtil videre på ubestemt tid. Det har han nemlig magten til som dets opfinder, og broadcasteren ITV har intet haft at sige i den forbindelse.

Dermed blev 2018-sæsonen den foreløbigt sidste i rækken.

Men det betyder ikke, at tv-seerne mister muligheden for at støde på kontroversielle Simon Cowell som dommer. Hans produktionsselskab SyCo, der også stod bag 'X Factor', er nemlig straks klar med en afløser: 'Walk The Line'.

Detaljerne om det nye program har indtil videre været mere eller mindre hemmelige, men nu er der ifølge flere britiske medier, heriblandt The Sun, nyt.

Kæmpe pengepræmie

Programmet kommer til at appellere til eksisterende 'X Faxtor'-fans og vil byde på både sangere, kor og bands, der konkurrerer om det, der kaldes 'den største kontante pengepræmie på britisk tv i dag', nemlig 500.000 pund svarende til lidt over fire millioner dansker kroner.

Ved hvert show skal man finde de to bedste acts, der til slut, som programmets titel antyder, 'skal gå linen ud'.

De skal således beslutte, om de vil fortsætte i programmet - med mulighed for at vinde den største pengepræmie - eller forlade det, imens legen er god, og gå hjem med et mindre beløb.

Jo længere tid man er dygtig nok - og beslutter at turde fortsætte i konkurrencen, vel at mærke - jo tættere kommer man på de mange millioner.

Datoen for premieren er indtil videre ukendt. Ifølge The Mirror ønsker Cowell således ikke at komme med yderligere, før han har sammensat det helt rigtige hold.

- Det er vigtigt for ham, at præmien bliver den største på britisk tv lige nu, og så skal det være de rette dommere. Cowell vil have nye ansigter siddende ved siden af sig. Der bliver ingen Cheryl Cole eller Louis Walsh. De er for forbundet med 'X Factor', siger en kilde fra produktionen til The Mirror og fortsætter:

- Der er auditions lige nu, og Simon Cowell er perfektionist, så han kommer ikke til at fortælle, hvornår showet har premiere, før han har den perfekte dommer-sammensætning, lyder det fra kilden.

