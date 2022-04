Her får han tragisk besked

I oktober sidste år var stjerneskuespiller Alec Baldwin en del af en tragisk ulykke under optagelserne til en film, hvor en pistol, han stod med i hånden, gik af, og to personer blev ramt.

Den ene af de ramte, filmfotografen Halyna Hutchins, afgik efterfølgende ved døden.

Nu er en video blevet offentliggjort, hvori man ser Alec Baldwin få overbragt den tragiske nyhed. Den kan du se øverst i denne artikel.

I videoen sidder Alec Baldwin og taler med to kvinder om et bord.

- Jeg har nogle meget ulykkelige nyheder at fortælle dig, siger den ene kvinde, hvortil Baldwin svarer:

- Hvad?

- Hun klarede den ikke, afslutter hun.

Herefter flyver Alec Baldwins hånd op foran munden, og han siger ikke mere i resten af klippet, hvor han er tydeligt berørt af situationen.

- Jeg ville ikke have, at du skulle høre det fra et andet sted end her. Er der noget, vi kan gøre for dig?, spørger kvinden, men hun får intet svar fra den chokerede stjerne.

Ulykken skete under optagelserne til filmen 'Rust', som var en western-film, der blev optaget på en ranch i Santa Fe i Californien.

Alec Baldwin stod med en pistol, som ikke skulle skyde med rigtigt krudt, men den gik af og ramte to personer - instruktør Joel Souza og filmfotograf Halyna Hutchins.

Joel Souza blev udskrevet fra hospitalet kort efter, mens Halyna Hutchins afgik ved døden af sine kvæstelser.

Der har efterfølgende været et stort efterspil med sagsanlæg med flere medlemmer af produktionen, heriblandt Alec Baldwin og våbeninstruktør Hannah Gutierrez.