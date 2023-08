Hersha Parady er død

Skuespillerinden Hersha Parady døde onsdag 23. august i sin søns hjem i Norfolk, Virginia. Hun blev 78 år.

Det fortæller sønnen, Jonathan Peverall, til The Hollywood Reporter.

Hersha Parady blev for alvor kendt for sin rolle i 'Det lille hus på prærien', hvor hun medvirkede i 35 afsnit.

Parady og den tidligere NFL-stjerne Merlin Olsen blev introduceret som ægteparret Garvey i sæson fires første afsnit i 1977.

Hun spillede skolelærerinden Alice, der omkom på tragisk vis i sæson seks, da hun forsøgte at redde nogle børn ud af en brændende skole.

I virkelighedens verden var Hersha Paradty var gift med den britiske filmskaber John Peverall, der var med til at producere 'The Deer Hunter' med Robert De Niro, som i 1979 vandt en oscar for 'bedste film'. John Peverall døde i 2009.

Hersha Parady blev før sin død ramt af en hjernesvulst. Foto: Privat / GoFundMe

Annonce:

Hersha Parady blev ramt af en hjernesvulst før sin død, og i sidste måned lancerede hendes søn en GoFundMe-side, hvor han samlede pengene ind til hospitals-udgifterne.

'Hun kæmpede en brav kamp mod en udfordrende medicinsk tilstand, og selv midt i sin kamp fortsatte hun med at inspirere os med sin styrke og robusthed', skriver sønnen på indsamlingssiden.

'På et tidspunkt udtrykte en læge over for mig sin overraskelse over, at hun havde været hos os så længe, set i lyset af hendes tilstand. Jeg sagde: 'Hvis du kendte min mor, ville du ikke være overrasket', skriver Jonathan Peverall og bekræfter, at hans mor nu har fået fred.

Den harmoniske familien Ingalls fra 'Det lille hus på prærien'. I hvert fald mens kameraerne var tændt. Foto: NBC TV/Ritzau Scanpix

Se her, hvor galt det gik for familien Ingalls og deres venner fra westernserien med misbrug i kulisserne.