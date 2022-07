Hilton deler glædelig nyhed

I slutningen af januar kom nyheden om, at Nicky Hilton Rothschild og hendes mand, James Rothschild, ventede deres tredje barn sammen.

Parret har i forvejen døtrene Lily Grace Victoria på fem år samt fireårige Thedora Teddy Marilyn.

Nu har pigerne fået en lillebror. Det har Nicky Hilton afsløret på Instagram.

'Vi er officielt en gruppe på fem! Velkommen til verden, søde dreng. Mor, far og storesøstre kunne ikke være mere forelskede, skriver Nicky Hilton på Instagram.

Royalt bryllup

38-årige Nicky Hilton og 37-årige James Rothschild blev gift tilbage i 2015 i orangeriet, der ligger i hertuginde Kate og prins Williams baghave på Kensington Palace.

Paris Hiltons lillesøster var iklædt en Valentino Couture-kjole til værdi af mindst 50.000 pund - svarende til over en halv million kroner. Kjolen blev designet specielt til Nicky Hilton i Paris.

Nicky Hilton og James Rothschild har været sammen siden 2011. De blev forlovet i august 2015 under en romantisk sejltur på Como-søen i Italien.

Og det var altså her, at James Rothschild friede til sin kone, efter han fløj fra Storbritannien til USA for at spørge Paris Hiltons forældre om lov.