Hip hop-legende er død

Efter en fire måneder lang kamp med komplikationer efter corona-smitte, er den amerikanske hip hop-legende DJ Kay Slay gået bort.

Det bekræfter hans familie i en udtalelse, som er sendt til flere medier - heriblandt TMZ.

I december 2021 blev rapperen, der har det borgerlige navn Keith Grayson, indlagt med coronavirus, og det kom han sig aldrig over.

Familien skriver blandt andet i udtalelsen, at deres hjerter er knuste over at have mistet ham.

'Som en dominerende figur i hip hop-kulturen med millioner af fans verden over, vil DJ Kay Slay blive husket for sin passion og fortræffelighed med en historie, der vil blive husket i generationer', skriver de.

DJ Kay Slay med rapperen 50 Cent til en fest arrangeret af sidstnævnte. Foto: JOHNNY NUNEZ/Getty Images

DJ Kay Slay er særligt kendt for sine mixtapes, hvor han blandt andre har arbejdet sammen med Snoop Dog, Nas, Swizz Beatz og Lloyd Banks. Han har dog også udgivet solo-albums, hvor The Streetsweeper 1 og 2 er de mest populære.

Særligt hans såkaldte diss-tracks, hvor en rapper langer ud efter andre på sine numre, var populære, og New York Times har tidligere refereret til ham som 'Hip hoppens enmands-ministerium af fornærmelser', skriver TMZ.