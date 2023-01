Historisk nedtur: Ingen har tabt mere

Han står i spidsen for både Tesla, SpaceX og Twitter, og specielt Tesla-eventyret har indbragt Musk en formue i verdensklasse.

Formuen toppede i november 2021, hvor han blev noteret for en formue på svimlende 340 milliarder dollars og dermed med stor afstand til de øvrige konkurrenter kunne bryste sig af, at være indehaver af titlen som 'Verdens rigeste'.

Meget har dog ændret sig siden 2021 - ikke mindst størrelsen på Musks pengebjerg. Ifølge Bloomberg Billionaires Index, der holder skarpt øje med verdens største formuer, er Tesla-bossens formue skrumpet til 'sølle' 137 milliarder dollars.

Dermed er han den første i verdenshistorien, der har formindsket sin egen formue med 200 milliarder dollars. Det skriver CNN Business.

Elon Musk lover store omstruktureringer i Twitter og fyrer halvdelen af medarbejderne

Det meste af Musks formue er placeret i Tesla, hvis aktieværdi faldt med 65 procent i 2022. Forklaringerne på, hvorfor Tesla gennemlever en krise netop nu, er mange. Det skyldes blandt andet øget konkurrence fra verdens øvrige bilproducenter, der nu for alvor har opdaget, at elbiler er fremtidens firehjulede transportmiddel.

Samtidig peges der på, at Elon Musks profil og opførsel i offentligheden - ikke mindst efter han købte det sociale medie Twitter - er blevet opsigtsvækkende og kontroversiel i så høj en grad, at det har skadet folks lyst til at investere i de dyre Tesla-køretøjer.

Musk købte Twitter for 44 milliarder dollars. For at finansiere købet måtte han sælge ud af sine personlige Tesla-aktier til en værdi af 23 milliarder dollars.

Mens det går den forkerte vej for Musk, ser det bedre ud for verdens nye nummer et på listen over verdens rigeste, Bernard Arnault.

