Historisk shitstorm: Får nye hug af pressenævn

Den tidligere Top Gear-ankermand Jeremy Clarkson kastede sig selv ind i en historisk shitstorm, efter han i december skrev en voldsom klumme om Prince Harry og Meghan Markle.

Nu slår det britiske pressenævn fast, at TV-stjernen var sexistisk og indeholdt en 'nedsættende og fordomsfuld henvisning til Meghans køn, skriver Reuters.

I klummen, der blev bragt i den britiske tabloid-avis The Sun, men efterfølgende slettet, skrev han:

'Jeg hader hende (...) Om natten er jeg ude af stand til at sove, mens jeg ligger der, skærer tænder og drømmer om dagen, hvor hun skal gå parade nøgen gennem gaderne i hver eneste by i Storbritannien, mens folkemængderne råber 'skam dig' og kaster klumper af ekskrementer efter hende'.

Klummen blev skrevet i forbindelse med udgivelsen af Netflix-dokumentaren 'Harry og Meghan'

Rekord-klager

Selvom Jeremy Clarkson lagde sig fladt ned og undskyldte over klummen, strømmede tusindvis af klager fortsat ind.

Over 25.000 klager blev sendt på baggrund af den ene klumme.

Til sammenligning modtog pressenævnet året før 14.355 fordelt på alle tilmeldte britiske medier i 2021.

Selv hans egen datter Emily Clarkson tog afstand fra faderens klumme, hun omtalte som kvindehadsk og mobbende.

'Mine synspunkter er og har altid været klare, når det kommer til kvindehad, mobning og den måde, kvinder bliver behandlet på i medierne.' erklærede hun til sine 300.000 følgere på Instagram.

'Jeg ønsker at gøre det meget klart, at jeg er imod alt det, min far skrev om Meghan Markle, og jeg fortsætter med at støtte dem, som er ofre for målrettet had online'.

Vraget

I marts blev Jeremy Clarkson sløjfet som vært på programmet 'Hvem vil være millionær'.

'Vi støtter ikke op om ét eneste ord, han skrev, og der er ikke plads til den slags hos ITV', sagde kanalchefen Carolyn McCall dengang.

Den britiske udgave af 'Hvem vil være millionær?' havde premiere i 1998, men blev sat på pause i 2014.

Fire år senere vendte programmet tilbage med Jeremy Clarkson som vært. Han nåede at stå i spidsen for otte sæsoner.

Største straf i årevis

Som et resultat er The Sun blevet instrueret i at offentliggøre et resumé af pressenævnets resultater på det sted, hvor Clarksons klumme regelmæssigt normalt optræder i avisens print-udgave.

Derudover skal de henvise til kritikken på hjemmesidens forside i 24 timer.

Sidst The Sun modtog en lignende straf var i 2016 på grund af en forside om, at dronning Elisabeth støttede Brexit.

Pressenævnet fandt, at overskriften var 'overvejende vildledende', skriver Guardian.