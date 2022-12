Hit-instruktør er død efter kræftsygdom

Terrence O’Hara er død i en alder af 76 år.

Det skriver filmmediet Deadline på baggrund af en Instagram-opdatering fra instruktørens datter Maddie, som skriver, at O'Hara døde 5. december på grund af kræft.

'Jeg troede aldrig, jeg skulle skrive disse ord. Det er surrealistisk. Jeg har altid forestillet mig, at han skulle følge mig op ad kirkegulvet, se børnebørnene vokse op og blive gammel ved søen med min mor. Men kræft er en kælling, og hans liv blev alt for kort,' skriver datteren.

Terrence O’Hara har instrueret en stor del af 'NCIS' og 'NCIS: Los Angeles'. Foto: Robert Voets/CBS via Getty Images

Terrence O’Hara har haft enkelte optrædener foran kameraet i 70'erne og 80'erne, men det er især for hans evner bag kameraet, at han er blevet et stort navn i filmkredse, hvor han har arbejdet på et hav af kendte tv-serier.

Ifølge filmdatabasen IMDB har han blandt andet instrueret 65 episoder af 'NCIS' samt henholdsvis 29 og 6 episoder af spinoff-serierne 'NCIS: Los Angeles' og 'NCIS: New Orleans'.

Også serier som 'X-Files', 'The Blacklist', 'Lie to Me', 'Sons of Anarchy', 'The Shield', 'CSI', 'Heroes', 'Det lille hus på prærien' og mange, mange flere har haft ham som instruktør på ét eller flere afsnit.

Syg i fem år

Datteren skriver i opslaget, at Terrence O’Hara i stilhed har kæmpet mod kræften i de seneste fem år. Ved siden af kampen fortsatte han ufortrødent med at arbejde, og han holdt aldrig op med at smile.

'Han var berømt for hans smittende latter, hans vildt høje nys, sprog som en sømand på settet, hans utrolige, betænksomme, kreative og fantastiske hjerne ... og jeg kun fortsætte,' skriver hun.

Terrence O’Hara var fra 1986 og frem til sin død gift med skuespilleren Shanna Reeden, som blandt andet er kendt fra tv-serien 'Major Dad' og også har medvirket i én episode af 'Beverly Hills, 90210'. Han efterlader sig desuden en søn og to døtre.

'Vi har fundet frem i, at han ikke længere lider, han ikke længere har smerter, og at han ikke længere kæmper. Men det kommer aldrig til at føles rigtigt, og det kommer aldrig til at føles normalt,' slår datteren fast.