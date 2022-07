Hitmager anholdt: Advokat reagerer

Rapperen Kodak Black blev fredag anholdt og slæbt med i arresten, efter politiet fandt 31 piller af det morfin-lignende stof oxycodon.

Derudover skulle ordensmagten have fundet intet mindre end 550.000 kroner i kontanter.

TMZ, der oprindelig skrev historien, kan nu melde, at rapperen er blevet sigtet for to ting. Først og fremmest at være i besiddelse af et stof uden tilladelse og handel med oxycodon.

Til TMZ maner rapperens advokat, Bradford Cohen, dog til besindighed.

- Man skal aldrig bedømme en sag på baggrund af en anholdelse. Der er fakta og omstændigheder, der kan forsvare det - særligt i denne sag. Vi har forhandlet en kaution på 553.000 kroner og arbejder på at få sagen løst hurtigt, siger han.

Og det blev tilfældet. I en video taget af en journalist fra NBC 6 ses den 25-årige rammer forlade fænglet i Broward County.

Kodak Black har talrige gange brudt loven og har tidligere tilbragt syv måneder bag tremmer i Florida. I 2019 blev han idømt 46 måneders fængsel for at forfalske dokumenter, så han kunne købe et våben. En dom som daværende præsident Trump dog nedskrev i 2021.

