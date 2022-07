Hitmager anholdt

'Super Gremlin'-rapperen Kodak Black har fået en trist start på weekenden, efter han fredag lokal tid blev anholdt i en Dodge Durango i Fort Lauderdale, Florida.

Da betjentene standsede rapperens bil, kunne de ifølge TMZ registrere en stærk luft af marihuana, hvilket fik dem til at gennemsøge bilen.

Her lyder det, ifølge TMZ, at betjentene fandt 31 piller af det morfin-lignende stof oxycodon.

Derudover skulle ordensmagten have fundet intet mindre end 550.000 kroner i kontanter.

Samtidig skulle rapperens kørekort være udløbet.

Han befinder sig nu ifølge TMZ i brummen i Broward County.

Skudt i benet

Dermed fortsætter et kontroversielt 2022 for rapperen. I februar kom det frem, at en Justin Bieber-efterfest i det vestlige Hollywood tog en noget dramatisk drejning, da fire personer blev ramt af skud ude foran festen.

Annonce:

En af de ramte var Kodak Black, som siden blev set forlade et hospital i Los Angeles med hjælp fra en rollator, skriver TMZ.

Her viser en video, at Black, der er omringet af livvagter, bevæger sig langsomt rundt, mens han skubber rollatoren stille frem, inden han hopper ind bag en sort SUV, som holder parkeret foran hospitalet.

Ifølge TMZ blev han skudt i benet, efter et håndgemæng brød ud foran en natklub ved navn The Nice Guy omkring klokken 2.45, hvor rapperne Kodak Black, Gunna og Lil Baby befandt sig på gaden. Der blev affyret hele ti skud, hvoraf et af dem altså ramte Black.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Louise gik stik imod resten af hotellet i ugens Paradise. Hun er på besøg i 'Der er brev' med sin nye partner, Sejr. Lyt med herunder eller i din podcast-app