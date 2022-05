Hiver ekskæreste ind i Depp-retssag

Der er mere drama i retssagen mellem Johnny Depp og hans ekskone, Amber Heard.

For nu bliver 'Pirates of the Caribbean'-stjernens ekskæreste, modellen Kate Moss, indkaldt i retssagen onsdag, hvor hun skal tage plads i vidneskranken.

Det skriver New York Post.

Kate Moss, der var sammen med Johnny Depp fra 1994 til 1997, kommer til at deltage i retssalen via et videoopkald, beretter det amerikanske medie.

Ifølge New York Post så Depps advokater det nødvendigt at indkalde ekskæresten, efter Amber Heard nævnte hende under en af retsdagene for knap tre uger siden.

Skal hjælpe Depp

Johnny Depps advokater håber på, at Kate Moss kan afvise påstanden om, at Depp skubbede hende ned ad en trappe.

New York Times beretter, at Amber Heard brugte det rygte til at forklare, hvorfor hun slog 'Pirates of the Caribbean'-stjernen i ansigtet i 2015. Ifølge skuespillerinden var Depp ved at skubbe hendes søster, Whitney, ned ad en trappe.

Mediet skriver, at 'Aquaman'-skuespillerinden under den episode kom til at tænke på, da Depp angiveligt skubbede Kate Moss ned ad trapperne.

Johnny Depp nægter at kigge sin ekskone, Amber Heard, i øjnene under retssagen, hvor de sagsøger hinanden. Det gør han, fordi han er skyldig, lyder det fra Heard

Det rene mudderkast

Som de mange retsdage er gået, er der kommet massevis af anklager fra begge lejre.

Amber Heard har blandt andet fortalt i retten, at den verdenskendte skuespiller pressede en flaske op i hende. Derudover har den amerikanske skuespillerindes søster vidnet, at Depp ville putte deres hund i mikroovnen.

På den anden side beskylder 'Pirates of the Caribbean'-stjernen blandt andet sin ekskone for at have efterladt afføring i parrets seng efter et skænderi.

Har sagsøgt hinaden

Johnny Depp og Amber Heard fandt sammen i 2011 og blev gift i 2015, men forholdet sluttede bare året efter.

Sidenhen har de begge beskyldt hinanden for vold, og derudover har de sagsøgt hinanden.

Johnny Depp sagsøger sin ekskone på grund af en klumme om vold i hjemmet, som hun skrev i Washington Post i 2018.

Her kræver Depp en kompensation på 353 millioner kroner.

