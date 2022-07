Hiver far i retten for overvågning

Free Britney-aktivister fejrede det, at hendes far er blevet fjernet som værge.

Britney Spears hiver nu sin far, Jamie Spears, i retten for beskyldninger om at have overvåget hende.

Dommeren, Brenda Penny, eftergiver Britneys ønske om at få undersøgt hendes far, der angiveligt skulle havde hyret et sikkerhedsfirma til at overvåge hendes telefon og aflytte hendes soveværelse, da hun var under hans værgemål i 13 år.

Derfor skal Jamie Spears nu møde i retten i Los Angeles, hvor han skal medbringe alle dokumenter, som Britneys advokater har påkrævet. Det skriver Variety.

Jamie Spears' advokat, Alex Weingarten, bad i den forbindelse dommeren om at få adgang til dokumenter fra sangerens juridiske hold, så han kunne forberede Jamie Spears.

Men det fik Weingarten ikke lov til.

Høringen markerer en stor sejr for sangerinden, der har kæmpet mod sin far i en kontinuerlig juridisk kamp lige siden hendes konservatorium blev afsluttet sidste år.

Jamie Spears har 30 dage til at få fastsat en dag, hvor han skal møde op i rette i Højesteretten i Los Angeles.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

