Hjerteskærende billede: Familien er fuldstændig knust

For første gang sætter Anatoly Androsovych ord på den tragiske ulykke, der forleden kostede hans datter, filmfotograf Halyna Hutchins, livet.

Her blev hun ramt i brystet af skud affyret af verdensstjernen Alec Baldwin i forbindelse med optagelser til westernfilmen 'Rust', og hun døde senere af sine kvæstelser - blot 42 år gammel.

I et interview med The Sun sætter Halyna Hutchins' far nu ord på tabet af sin datter. I den forbindelse fortæller han også, hvordan Hutchins' søn på ni år, Andros, har reageret på tabet af sin højtelskede mor.

- Andros var utroligt tæt på sin mor, og han blev helt stille og trak sig ind i sig selv, da han fik at vide, at hun var død, lyder det fra Anatoly Androsovych, der bor i Ukraine sammen med sin kone og Halyna Hutchins' søster, Svetlana.

- Matt (Hutchins' mand, red.) var virkelig bekymret, fordi drengen trak sig ind i sig selv og ikke kunne sige et ord i to dage. Hans far har fået et par ord ud af ham nu, men det har været altødelæggende for ham, siger han videre.

Har ødelagt familien

Den berørte far fortæller samtidig, at familien lige nu går igennem en ubeskrivelig sorg.

- Den her tragedie har ødelagt en smuk og perfekt familie. Alle, der kender dem, er helt ødelagt af sorg, siger han og fortæller samtidig mere om, hvordan han selv fik overbragt den tragiske nyhed.

- Matt kunne ikke få fat i mig til at starte med for at breake nyheden, fordi jeg havde mistet min telefon, men til sidst kom han igennem til Olga (Halynas mor, red.) og Halynas søster, Svetlana, siger han og fortsætter:

- Han fortalte dem om tragedien, og han sagde, at han elskede Halyna så meget. Han var fuldstændig knust.

Selv talte Anatoly Androsovych først med sin datters mand senere.

- Han fik fat i mig søndag aften og lød meget oprørt - men hans største bekymring var Andros, som var stoppet med at tale fuldstændig.

'Det er forfærdeligt'

I interviewet fortæller Hutchins' søster, Svetlana, også, hvordan hun har oplevet at miste sin søster.

- Det er forfærdeligt, for vi var så stole af dem, og vi elskede at se, hvor glade de var. Og nu er det hele væk, siger hun og fortsætter:

- Vi vil gøre alt, vi kan, for at støtte Matt, for vi er meget tætte med ham, efter vi lærte ham at kende i den tid, han boede i Kiev, mens Halyna ventede på, at hun kunne få sine papirer, så hun kunne flyve til USA.

Anatoly Androsovych fortæller i interviewet, at hans kone og datter derfor snart tager til USA for at besøge hans svigersøn. Selv skal han ikke med.

- Min far kan ikke komme med os. Han er gået fuldstændig fra hinanden, og han fik næsten et hjerteanfald, da han hørte nyhederne, så det er bedre for ham at blive her i Ukraine, lyder det fra søsteren, Svetlana.

Tidligere har Matthew Hutchins fortalt, at Alec Baldwin har været en stor støtte igennem forløbet.

'Det er uforståeligt' Søsteren fortæller videre, at hun i øjeblikket især tænker på sin søsters mand og søn. - Hvad Matt har været igennem er uforståeligt, lyder det fra Svetlana. - Hans mor døde for et stykke tid siden, og i år har han mistet sin far til covid og nu sin kone - moderen til hans søn, datteren til vores forældre og min søster, siger hun og fortsætter: - Andros er sådan et klogt og smukt barn. Halyna elskede ham, og han vil savne hende så meget. Vi har brug for at være med ham for at støtte ham. Uanset hvad vi gør, er der intet, der kan få hende tilbage. Den bedste ting er, at vi kan holde sammen som en familie og hinanden, siger hun videre.

