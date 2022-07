Hold dig væk!

Ricky Martin er blevet udstyret med et polititilhold.

En dommer i Puerto Rico underskrev papirerne fredag, hvorefter politiet tog ud til superstjernens hjem i det fashionable Dorado vest for San Juan for at overbringe ham nyheden.

Ricky Martin var dog ikke hjemme.

- Indtil nu har politiet ikke formået at finde ham, sagde politiets talsmand Axel Valencia til nyhedsbureauet AP lørdag.

Det lokale medie El Vocero har set anmodningen om polititilholdet og kan berette, at afsenderen er en mand, som Ricky Martin datede i syv måneder.

De gik fra hinanden for to måneder siden, men det nægter Ricky Martin angiveligt at acceptere, og han er set i nærheden af den anden mands hus i hvert fald tre gange siden bruddet.

'Afsenderen frygter sin sikkerhed', står der blandt andet, skriver El Vocero.

Polititalsmand Axel Valencia kan overfor AP ikke bekræfte, at det er ekskæresten, som er afsender. Han oplyser dog, at tilholdet forbyder Ricky Martin at kontakte afsenderen.

Tilholdet gælder frem til 21. juli, hvorefter en dommer skal afgøre, om det skal fortsætte eller ophæves.