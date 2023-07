Holdt det hemmeligt i over et år: Popstjerne overrasker

Den svenske popstjerne Robyn, som især er kendt for hittet 'Dancing On My Own', er blevet mor.

Og den 44-årige sangerinde har holdt kortene tæt ind til kroppen, for hendes søn, Tyko, er ifølge det svenske medie Aftonbladet ikke lige kommet til verden, men blev født i april 2022.

Det er dog først nu, at popstjernen deler nyheden med offentligheden.

For nylig lagde den svenske stjerne, hvis borgerlige navn er Robin Miriam Carlsson, nemlig for første gang et billede op på sin Instagram-profil af en lyshåret, lille dreng med store blå øjne.

- Min tid er din for evigt Tyko, skriver hun til billedet.

Det har fået hendes følgere til at smide beskeder i kommentarsporet med spørgsmål om, hvorvidt Robyn er blevet mor eller ej.

Robyn er kendt for at lægge sjove opslag ud på sin Instagram-profil, hvor hun blandt andet deler billeder af sig selv sammen med sine venner.

Men det er sjældent, at hun fortæller om sit familieliv til offentligheden, og det fremgår for eksempel ikke af opslaget, hvem der er far til Tyko.

Hun udgav sin første plade som 15-årig, efter at en svensk musikgruppe fik øjnene op for hende. Og hun har sidenhen været et kendt ansigt på den svenske og internationale musikscene.

Da Robyn senest gæstede Danmark var det på Roskilde Festival 2019. Her kvitterede Ekstra Bladets anmelder med fem stjerner.