Holdt sygdom hemmelig: - Jeg er heldig at være i live

Superstjernen Ashton Kutcher troede for tre år siden, at han skulle dø, da han pludselig mistede evnen til både at se, høre og gå, fortæller han nu

Hollywood-stjernen Ashton Kutcher føler, at han er 'heldig at være i live', efter at en sjælden sygdom for tre år siden påvirkede hans evne til at se, høre og gå.

Diagnosen var heldigvis midlertidig, men skuespilleren har aldrig fortalt om det offentligt før nu.

'Two and a Half Men'-skuespilleren letter sit hjerte over for tidligere militærmand og nuværende vildmand, overlevelsesekspert og tv-vært Bear Grylls i en udgave af 'Runinng Wild With Bear Grylls: The Challenge', der blev vist mandag aften på britisk tv.

Her åbner Ashon Kutcher op om at have lidt af såkaldt vaskulitis - en tilstand, der involverer betændelse i blodkarrene.

I udsendelsen, hvor Grylls altid har en kendis med på overlevelsestur i vildmarken og samtidig taler privat med vedkommende, spørger værten 44-årige Kutcher, hvor hans styrke mon kommer fra.

Og svaret er ganske overraskende:

- For to år siden havde jeg denne mærkelige, supersjældne form for vaskulitis, der ligesom slog mit syn ud. Det slog min hørelse ud. Det slog hele min balanceevne, positionsevne og bevægelsesevne ud, fortæller Kutcher, der også i kølvandet på afsløringen i tv-programmet for åben skærm har været ude og tweete om sin kamp mod sygdommen.

Som nævnt er det i dag tre år siden, Kutcher kæmpede med helbredet, men da tv-programmet blev optaget sidste år, var det på daværende tidspunkt kun to år siden, hvilket er årsagen til, at han over for Bear Grylls nævner det tal.

Tog et år

Ifølge skuespilleren, der brød i gennem i komedieserien 'Dengang i 70'erne', og som også er kendt fra film som 'The Butterfly Effect', 'The Guardian' og 'Jobs', tog det ham omkring et år at genvinde førnævnte evner og sine sanser.

- Du sætter ikke rigtig pris på de evner, før du kan konstatere, at man pludselig ikke ved, om man nogensinde vil være i stand til at se eller høre igen - om man nogensinde kommer til at gå igen, siger Kutcher i tv-programmet.

Donerer millioner

Ashton Kutcher er gift med skuespillerinden Mila Kunis, som stammer fra Ukraine, og parret har i det forgangne år været meget i fokus for deres store fundraising-indsats i det krigshærgede land.

Bl.a. har de har æren af at tale med præsident Volodomyr Zelenskyy over videoopkald, hvor præsidenten takkede kendisparret for at have doneret millioner af dollars for at hjælpe dem, der har måttet flygte fra krigens rædsler.