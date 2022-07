Hollywood-darlings vilde ungdom: Smuglede stoffer

49-årige Cameron Diaz blev i begyndelsen af halvfemserne stoppet med en kuffert fuld af stoffer.

Det skete, mens hun - uden held - søgte arbejde som model i Paris, før hun slog igennem som skuespiller.

- Jeg var der et helt år, og jeg arbejdede ikke én dag. Jeg kunne ikke score et job, der kunne redde mig. Jeg fik ét job, men jeg tror i virkeligheden, jeg var et muldyr, som transporterede stoffer. Jeg sværger ved Gud, fortæller Cameron Diaz til podcasten Second Life, skriver IndieWire.

- Det var før TSA (amerikansk sikkerhedspoliti, der blandt andet blev sat ind i lufthavne efter 9/11 i 2001, red.) eller noget, der mindede om det. Det var i begyndelsen af ​​90'erne.

- De gav mig en kuffert, der var låst, og som indeholdt mine 'kostumer', fortæller skuespilleren, som for nyligt annoncerede sit chok-comeback efter otte års skuespil-pause.

Kufferten fragtede Diaz fra Frankrig til Marokko, hvor hun i lufthavnen blev udspurgt om kuffertens ejermand og indhold.

- Tankerne fløj gennem mit hoved. 'Hvad fanden er der i den kuffert?' Jeg er den her blonde, blåøjede pige i Marokko, vi er i 90'erne, jeg er iført hullede jeans, plateausko, mit hår hænger, og det her er meget usikkert.

- Det var det eneste job, jeg fik i Paris, fortæller Cameron Diaz, som slap helskindet igennem og kort efter landede sin gennembrudsrolle i 'The Mask' fra 1994, hvor hun spillede overfor Jim Carrey.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Cameron Diaz har haft et vildt liv og en vild karriere. Du kan blive meget klogere på verdensstjernen her.