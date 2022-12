Hollywood-kanon sagsøgt for sexkrænkelser af 36 kvinder

Den oscarnominerede instruktør og manuskriptforfatter James Toback er af 36 kvinder blevet sagsøgt for en række seksuelle krænkelser.

Det skriver det amerikanske medie PageSix, der har indsigt i retsdokumenterne.

Kvinderne hævder ifølge dokumenterne, at instruktøren 'brugte sit omdømme, magt og sin indflydelse i underholdningsindustrien' til at 'lokke unge kvinder i kompromitterende situationer gennem bedrageri, tvang, magt og intimidering, hvor han falsk fængslede, seksuelt misbrugte, overfaldt og/eller slog dem.'

Selvom det påståede misbrug strækker sig over de sidste 38 år, siger ofrene, at de først udtaler sig nu på grund af hans 'eksplicitte og implicitte trusler om at sortliste dem i branchen, fysisk skade dem og/eller endda dræbe dem, hvis de ikke var tavse om det seksuelle misbrug, de blev udsat for'.

Instruktøren skulle ifølge PageSix angiveligt have fortalt adskillige af sine ofre, at han havde myrdet før og havde kontakter i mafiaen, i et forsøg på at skræmme dem.

Det næsten 90 sider lange dokument hævder også, at 78-årige Toback fik kvinderne til at 'agere udfordrende', ligesom de også skulle udføre seksuelle handlinger på ham 'for at se, om de var rigtige til den påståede rolle, der ikke eksisterede'.

Skuespilleren Alec Baldwin spillede med i Tobacks film 'An Imperfect Murder', der udkom i 2020. Foto: Lionel Cironneau

Onanerede på kvinder

Påstanden om, at instruktøren og manuskriptforfatteren skulle opfinde roller for at caste kvinder på skrømt, ligger i forlængelse af lignende anklager fra 2017, hvor første bølge af #MeToo rullede i USA.

Dengang havde Los Angeles Times i forbindelse med en større undersøgelse af omfanget af sexovergreb i Hollywood talt med 38 kvinder, som alle havde følt sig forulempet af den nu 78-årige filmmand.

Ifølge avisen fortalte kvinderne om overgreb, der havde fundet sted på alt fra hotelværelser til offentlige parker og i forbindelse med filmoptagelser.

Det havde især været under auditions, at 'Bugsy'-bagmanden ifølge kvinderne opførte sig upassende. Blandt andet stillede han dybt ydmygende personlige spørgsmål som 'hvor ofte onanerer du?' og 'hvor meget kønsbehåring har du?'.

Samtidig gjorde han de unge piger klart, at han ikke selv fungerede ordentligt, hvis ikke han onanerede nogle gange om dagen. Derefter begyndte han - ifølge beskyldningerne fra kvinderne - at grubbe sig op ad dem, indtil han fik udløsning enten på dem eller i sine bukser.