Hollywood-legende far igen som 83-årig

Så skete det!

Al Pacino er i en alder af 83 år blevet far til fire. Det bekræfter en repræsentant for 'Godfather'-stjernen over for CNN.

Sammen med sin kæreste, den 29-årige filmproducer Noor Alfallah, har Pacino fået en søn, som har fået navnet Roman Pacino.

Al Pacino har dannet par med Alfallah siden april 2022.

Helt specielt

Efter at nyheden om, at 'Scarface'-skuespilleren skulle være far igen, kom frem, blev han spottet af en fotograf, som spurgte, om han var spændt på familieforøgelsen.

- Det er jeg altid. Jeg har mange børn, men det er helt specielt, når det sker, lød det fra Pacino.

Den 83-årige Hollywood-stjerne har i forvejen tre børn fra tidligere forhold. To med Beverly D'Angelo og et med Jan Tarrant.

Noor Alfallah havde ingen børn i forvejen. Hun har tidligere været kærester med The Rolling Stones-forsanger Mick Jagger.