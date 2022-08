Hollywood-legende takker af

Folkepensionsalderen i Danmark er i 2022 67 år.

For Hollywood-legenden Steve Martin ser den ud til at blive 77 år.

Det er nemlig hans alder, og nu har han meddelt, at han indstiller karrieren.

Komikeren og skuespilleren kan for tiden opleves i sæson to af den populære serie 'Only Murders in the Building' på Disney+, hvor han spiller over for Martin Short og Selena Gomez.

Og står det til den sjove skuespiller, bliver det hans sidste værk.

- Når det her show er slut, kommer jeg ikke til at lave mere. Jeg vil ikke opsøge nye film. Jeg vil ikke lave gæsteoptrædener. Det her er, meget mærkeligt for mig, det sidste.

Det siger stjernen til Hollywood Reporter i forbindelse med udgivelsen af sin nye bog, 'Number One Is Walking: My Life in the Movies and Other Diversions', der kommer lige om hjørnet.

Steve Martin brød igennem som standup-komiker, inden han bevægede sig over i filmenes verden, hvor han har spillet med i et hav.

Steve Martin er kendt fra film som 'Røvtur på 1. klasse', 'Brudens far' og 'Den Lyserøde Panter'.

Han har desuden været vært på Oscar-showet tre gange.