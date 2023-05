Hollywood-legendens store lykke: Far som 83-årig

Hvor det for kvinder næsten er en umulighed at blive gravide efter deres 50-års fødselsdag, så er det ikke tilfældet for mænd.

Det kan Hollywood-stjernen Al Pacino skrive under på.

Han står nemlig over for at skulle være far for fjerde gang i en alder af 83.

Det bekræfter hans talsperson over for TMZ.

Moren til barnet er den 29-årige filmproducer Noor Alfallah, der er otte måneder henne og har været kædet sammen med Al Pacino siden april 2022.

Al Pacino, der er kendt for sine roller i film som 'Godfather'-trilogien, 'Scarface' og 'Heat', har i forvejen tre børn fra tidligere forhold.

To med Beverly D'Angelo og et med Jan Tarrant.

Noor Alfallah har ingen børn fra tidligere forhold. Hun er til gengæld vant til at danne par med en markant ældre partner. Hun har nemlig tidligere i sine tyvere været kærester med Mick Jagger, der i dag er 79 år.

Annonce:

Gav Harrison Ford en karriere

Den 83-årige Pacino har haft smæk på karrieren i efterhånden mange år. Men han har også været med til at bane vejen for andre stjernefrø, der senere skulle vokse sig store i Hollywood.

Det fortalte han tidligere på året, hvor han påstod, at han var skyld i, at Harrison Ford fik rollen som Han Solo i 'Star Wars'-universet.

- De gav mig et manuskript med titlen 'Star Wars'. De tilbød mig så mange penge. Jeg forstår det ikke. Jeg læste det. Så sagde jeg, at jeg ikke kunne gøre det, fortæller han.

I interviewet joker han med, at fordi han takkede nej til at spille den famøse Han Solo, var der i stedet en anden, der fik en chance.

- Jeg forærede Harrison Ford en karriere, fortæller han.