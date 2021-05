Hollywood-model lever på gaden

I dag er hun hjemløs, men engang var hun model og gift med Baywatch-stjernen Jeremy Jackson i to år fra 2012 til 2014. Efter bruddet er det dog gået gevaldigt ned ad bakke for Loni Willison.

Hun er igen blevet set slentrende i Los Angeles gader efter mad og andet.

Det skriver og viser billeder fra det engelske medie Daily Mirror.

Loni Willison er slet ikke til at genkende. Foto: Niko/Ritzau Scanpix

Sidst set i oktober

Den tidligere model er langt fra den røde løber, glimmer og glamour. Og faktisk er det ifølge Daily Mirror over et halvt år siden, hun senest er blevet set.

I et interview med det engelske medie The Sun har hun fortalt, at hun 'sidder fast,' og at 'hun ikke kan bo ét sted, fordi hun har brug for konstant at være i bevægelse.'

Og den konstante bevægelse har nu gjort Loni Willison hjemløs i fem år.

Ud fra Loni Willisons udtalelser, lyder det som om, hjemløsheden kommer til at vare ved. Foto: Niko/Ritzau Scanpix

Jeremy Jackson fra Baywatch

Hendes eksmand er bedst kendt for at spille med i hele 159 afsnit af den verdenskendte badeserie 'Baywatch', hvor han spillede Hobie Buchannon. Ud over at være skuespiller har han også udgivet to album og hele seks singler.

Hans film- og seriekarriere har været sat på pause i noget tid. Og sidst, han lavede overskrifter, var, da han blev smidt ud af et realityshow.