Hollywood reagerer

Flere Hollywoodstjerner reagerer nu på, at USA's øverste domstol har tilsidesat en 49 år gammel afgørelse, der anerkender kvinders ret til abort

'De gjorde det. DE GJORDE DET MOD OS!'

Således lyder starten på den kendte og prisvindende skuespiller Bette Midlers tweet.

Og den prisvindende skuespiller er langtfra den eneste, der har været på tasterne på Twitter.

Det vælter ind med reaktioner oven på den skelsættende beslutning, USA's højesteret tog, da de fredag omstødte den skelsættende afgørelse Roe v. Wade fra 1973, der ellers sikrede retten til fri abort i hele USA.

'Hvor vover de?' fortsætter Midler sit tweet.

'Forbered jer, homoseksuelle. I er de næste,' lyder et andet tweet fra Midler.

Også 'Community'-stjernen Yvette Nicole Brown har udtrykt sin holdning.

'En kvindes ret til at vælge selv er en sund beslutning.'

Også Patton Oswalt, der blandt andet er kendt fra tv-serien 'Kongen af Queens', er en af de mange, mange kendte, der har været på twitter.

'Den fyr, der græd over en øl på fjernsyn, har truffet en stor beslutning for jeres liv, kvinder!'

'Det her sker virkelig' skriver Shonda Lynn Rhimes.

I en tale til amerikanske befolkning, som præsident Joe Biden holdt fredag aften dansk tid, beskrev præsidenten dagen som 'en sørgelig dag.'

- I dag har højesteret fjernet en grundlovssikret ret for mange amerikanere. Det er en sørgelig dag for landet og for retssystemet, sagde præsidenten i sin tale, hvor han flere gange mistede tråden.