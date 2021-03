Hollywood-skuespiller efterforskes for voldtægt

Den 34-årige skuespiller Armie Hammer efterforskes af politiet i Los Angeles, efter han er blevet beskyldt for at have begået voldtægt

Skuespiller Armie Hammer er under efterforskning for voldtægt og seksuelt overgreb.

Det bekræfter politiet i Los Angeles over for flere medier, blandt andet TMZ og Page Six.

Det sker, efter en kvinde ved navn Effie torsdag stod frem med voldsomme anklager om voldtægt begået af skuespilleren, der blandt andet er kendt fra filmene 'Call Me by Your Name' og 'The Social Network'.

Ifølge Effie skulle Armie Hammer havde voldtaget hende i fire timer tilbage i 2017 i Los Angeles. Under voldtægten skulle skuespilleren også have slået hendes hoved mod en mur.

- Jeg troede, han ville slå mig ihjel, sagde Effie under pressemødet, hun holdt sammen med sin advokat.

Ifølge Effie lærte hun Armie Hammer at kende over Facebook i 2016, da hun var 20 år. Det ledte til et forhold, der hurtigt endte med at være voldeligt.

Her står Armie Hammer sammen med Effie, der anklager ham for voldtægt. Foto: Ritzau Scanpix

Afviser anklager

Armie Hammer afviser via sin advokat anklagerne. Skuespillerens advokat, Andrew Brettler, fortæller til TMZ, at de mener, at Effie selv 'underminerer og afviser de skandaløse beskyldninger', da hun så sent som sidste år skulle have sendt skuespilleren intime beskeder.

Ifølge Armie Hammers advokat skulle Effie have sendt hundredvis af beskeder til skuespilleren og fortsætter:

- Det var aldrig Armie Hammers intention at pinliggøre eller afsløre Effies fetisher eller kinky seksuelle lyster, men hun har nu eskaleret sagen til et andet niveau ved at hyre en af advokat til at holde en offentlige pressekonference. Med sandheden på sin side byder Armie Hammer muligheden for at sætte tingene på plads velkommen, siger advokaten Andrew Bettler ifølge TMZ.

Armie Hammer blev sidste år skilt fra sin kone, Elizabeth Chambers. De har sammen to børn.