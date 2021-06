Hollywood-skuespiller er død

I starten af juni blev den kendte skuespiller Lisa Banes (65) ramt af en flugtbilist i New York. Siden har hun været indlagt i kritisk tilstand.

Nu er hun død af sine kvæstelser, oplyser hendes talsperson til Entertainment Tonight.

- Vi har ondt i hjertet over Lisas tragiske og meningsløse bortgang, lyder det fra talspersonen.

- Hun var en kvinde med stor sjæl, venlighed og generøsitet, som var dedikeret til sit arbejde, uanset om det var på scenen eller foran et kamera, og endnu mere til sin hustru, familie og venner. Vi var velsignede at have haft hende i vores liv.

Hollywood-skuespillerinden er blandt andet kendt for sine roller i 'Cocktail' og 'Gone Girl'. Hun efterlader sig hustruen Kathryn Kranhold.

Lisa Banes blev påkørt 4. juni af en scooter, mens hun selv var gående.

Hun fik alvorlige hovedtraumer og blev kørt direkte til Mount Sinai Saint Luke's Hospital, hvor hun siden ulykken har været indlagt i kritisk tilstand.

Manden på scooteren flygtede ifølge politiet fra stedet, og indtil videre er han ikke blevet fundet.