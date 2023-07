Hollywood-skuespiller kollapsede: Søn blev skudt tre gange

Den prisvindende skuespillerinde Sheryl Lee Ralph deler i et interview, at hendes søn har været involveret i nogle yderst voldsomme episoder tidligere i livet

Den amerikanske skuespiller og sangerinde Sheryl Lee Ralph deltog forleden i et interview med organisationen AARP, hvor hun blandt andet blev spurgt ind til sin karriere som skuespiller og rollen som forælder til sine to børn - Sønnen Etienne og datteren Ivy.

Her fortalte den 66-årige skuespiller, at hendes 31-årige søn Etienne Maurice, har været udsat for flere traumatiserende og dramatiske oplevelser gennem livet.

Det skriver CNN.

- Da Etienne gik på college, var han involveret i en bilulykke og fik en hjernerystelse. Det ændrede hele hans hjerne, fortalte Sheryl Lee Ralph.

Og hvis det ikke skulle være nok, så var sønnen udsat for en endnu voldsommere episode senere i livet, fortæller Sheryl.

- Så blev han overfaldet, og de skød ham tre gange.

- Han vågnede på hospitalet med to kugler i benet og et sår i panden, hvor en kugle havde strejfet ham.

Hvem der skød ham og hvorfor, kommer skuespillerinden ikke nærmere ind på i interviewet.

Hun forsikrer dog, at hendes søn har det fint den dag i dag.

Til vestre i billedet ses Etienne Maurice og Sheryl Lee Ralph til Golden Globe-nomineringerne i januar 2023. Foto: Alisson Dinner/Ritzau Scanpix

Den Emmy-vindende skuespillerinde fortæller yderligere, at hun kollapsede i telefonen, da hun fik nyheden om, at hendes søn var blevet skudt.

- Da jeg hørte, at han var blevet skudt, kollapsede jeg og tabte telefonen, fortæller hun og fortsætter:

- Jeg lyttede ikke engang til resten. Men de slog ham ikke ihjel, gudskelov, sagde hun.

Har det godt i dag

Få dage efter afsløringerne om de voldsomme hændelser, lagde sønnen en video på Instagram for at gøre folk opmærksomme på, at ulykken og skyderiet 'foregik for ni eller ti år siden', og at han har det godt nu.

'Har aldrig behøvet at gøre noget lignende, men jeg var nødt til at komme med en kommentar efter et par bekymrede telefonopkald', skrev sønnen Etienne Maurice blandt andet i opslaget.

'Jeg har været ret ærlig og åben om min rejse mod helbredelse, og forhåbentlig vil min historie fra traumer til triumf hjælpe nogen. Tak til jer alle for kærligheden, men jeg er okay!'.

Etienne Maurice driver i dag sit eget produktionsselskab og nonprofit, WalkGoodLA, som har fokus på healing, mental sundhed og generel velvære.