Hollywood-stjerne afbryder interview

Der var ét spørgsmål, skuespilleren Ben Platt ikke orkede at svare på i et nyt interview

De fleste kendte har muligvis prøvet det.

En nævenyttig journalisttype stiller et irriterende spørgsmål, man ikke orker at bruge sin tid på.

Men hvad gør man så, når man på den måde bliver forholdt noget ubekvemt ud af det blå?

Skuespilleren Ben Platt valgte at afbryde interviewet før tid, da en journalist fra Rolling Stone dristede sig til at stille et ømtåleligt spørgsmål under seancen.

For tilbage i december udkom New York Magazine med en forside, hvor Ben Platt blandt andre var havnet. Forsidehistorien handlede om såkaldte 'nepo babies' ('nepotisme-babyer, red.).

Begrebet dækker over en person, der har kendte familiemedlemmer eller andre kendte forbindelser, og som muligvis kun er kendt på grund af disse forbindelser og ikke på grund af sine evner.

Annonce:

Og Ben Platt var en del af den på internettet meget diskuterede artikel, fordi hans far er filmproducer og også havde produceret 'Dear Evan Hansen' fra 2022, hvor Ben Platt spiller hovedrollen.

Ben Platt med sin forlovede, Noah Galvin, der også er skuespiller. Foto: KENA BETANCUR/Ritzau Scanpix

Afbrudt

Det ville Rolling Stone-journalisten gerne spørge Ben Platt til. Men sådan skulle det ikke gå.

- Du var på forsiden af New York Magazines nepo baby-udgivelse. Jeg er nysgerrig på, hvad dit svar på den diskussion var? Og hvad tænker du om hele den diskurs?, spurgte journalisten.

- Jeg tænker, vi springer det spørgsmål over, hvis det er muligt, svarede Platt.

- Ingen kommentarer?, prøvede journalisten igen, inden Ben Platts agent afbrød:

- Hvis vi kunne nøjes med at fokusere på 'Theater Camp' (filmen Ben Platt er aktuel i og promoverer, red.), så ville det være fint, tak.

Rolling Stone-journalisten skriver i sin artikel, at interviewet var berammet til at vare 45 minutter, men at agenten bryder ind igen halvvejs for at meddele, at der kun er ét spørgsmål tilbage, hvorefter interviewet må slutte.

Det hele er dog ikke så surt for Ben Platt. I efteråret kunne han meddele, at han var blevet forlovet med sin kæreste Noah Galvin.