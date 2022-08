Hollywood-stjerne anklaget for racisme

Skuespilleren Drew Barrymore hoppede fjantet rundt i regnen. Og det har fået hende anklaget for racisme

Den amerikanske skuespiller Drew Barrymore er blevet anklaget for racisme og beskyldt for at have kopieret en TikTok-trend startet af sorte.

Først gik 'Charlies Angels'-skuespilleren ellers viralt med en TikTok-video, hvor hun storsmilende og drivvåd løb rundt i regnen og jublende opfordrede folk til at gøre det samme, hvis de fik muligheden.

Men nu bliver den gerning kritiseret i en anden viral TikTok-video, hvor den 47-årige skuespiller altså beskyldes for at have stjålet konceptet fra sorte TikTok'ere, der i foråret stod bag en trend, hvor sorte sorgløst boltrer sig i det fri.

Brugeren amushroomblackly har lagt en video op, hvor hun adresserer Drew Barrymore: 'Du og jeg ved begge, at du er i stand til at nyde regnen, og boltre dig frit uden at filme det og lægge det på TikTok.'

Ifølge brugeren står Drew Barrymore nu 'side om side med folk, der gør alt, hvad de kan, for at ringeagte og overskride de grænser, som sorte indholdsskabere har sat,'

- Og nu er du et af ​​de mennesker, tilføjede hun i videoen.

'ET'-skuespillerinden beskyldes for at kopiere en viral trend, der menes at være startet af TikTok-brugeren thexsadxoptimistic.

Brugeren postede en video tilbage i maj, hvor han løb gennem en mark og sagde: 'Åh min gud, jeg løber gennem en mark og boltrer mig!'.

Videoen blev et hit på det sociale medie, hvor mange brugere genskabte klippet med hashtagget #blackmenfrolicking, der blev brugt mere end 600.000 gange.