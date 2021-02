Hollywood-stjerne antyder brud: 'Single'

Meget tyder på, at Rebel Wilson er tilbage på singlemarkedet.

Den 40-årige skuespiller, der især er kendt fra 'Pitch Perfect' og 'Bridesmaids', startede selv rygterne med et opslag på Instagram.

'Har meget i hovedet ... aghhhhhh,' skriver hun til billedet, hvor hun beskriver sig som en 'single-pige på vej til Super Bowl'.

Ifølge Page Six og People er den god nok. Førstnævnte citerer en kilde tæt på skuespilleren, der fortæller, at 'forholdet bare døde ud', mens sidstnævnte citerer en anonym ven.

- Jacob var en fantastisk fyr, men bare ikke den rette for hende på den lange bane, lyder det.

Det er fire måneder siden, at Rebel Wilson og 29-årige Jacob Busch stod frem som kærester på Instagram.

'Vi dyrker en masse motion sammen,' skrev skuespilleren i starten af oktober til et billede af parret.

Mangler kun tre kilo

Men nu er det altså slut med den motion og støtte fra kæresten, der ellers har hjulpet hende gennem et stort vægttab i 2020.

Rebel Wilson startede året med at sætte gang i en sundere livsstil med et mål om at tabe sig 20 kilo - et mål, hun nåede i slutningen af året.

