Hollywood-stjerne belønnes med kæmpe pris

Michael Douglas er årets modtager af en ærespalme ved filmfestivalen i Cannes, hvor han 16. maj hyldes for sin lange gerning inden for filmverdenen

For dem, der har fulgt superstjernen Michael Douglas' fornemme karriere gennem mange årtier som alsidig skuespiller i en lang række film, kan det måske være svært at fatte, at han allerede er blevet 78 år gammel.

Han har endda også overlevet en alvorlig kræftsygdom undervejs.

Men alt det uagtet synger karrieren qua stjernens høje alder på sidste vers, og derfor hyldes Douglas nu for sin lange gerning og sit store aftryk inden for filmens verden.

Det skriver en lang række medier - herunder The Hollywood Reporter.

Det sker 16. maj ved filmfestivalen i Cannes under åbningsceremonien, hvor Douglas bliver beriget med årets ærespalme - eller 'Cannes Palme d'Or', som den hedder på de kanter.

- Cannes-festivalen minder mig altid om, at filmens magi ikke kun findes på det store lærred, men også i dens evne til at påvirke mennesker over hele verden. Efter mere end 50 år i branchen er det en ære at komme tilbage til Croisetten for at åbne festivalen og omfavne filmens globale sprog, udtaler Michaell Douglas i en pressemeddelelse.

Michael Douglas har siden år 2000 været gift med Catherine Zeta-Jones, der som bekendt også er skuespiller. Her fra februar i år. Foto: Ritzau Scanpix

Nogle af hans meritter inden for film tæller kendte blockbustere i vidt forskellige genrer som 'Wall Street', 'Farligt Begær', 'Iskoldt Begær', 'Nu går den vilde skattejagt', 'Jagten på Nilens juvel', 'Præsident på frierfødder', 'The Game', 'Black Rain' og 'Falling Down'.

Sidste år gik hæderen til Tom Cruise.

Blandt tidligere prismodtagere er Jane Fonda og Jodie Foster.