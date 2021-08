Hollywood-stjerne bryder coronakarantæne

Der er rettet skarp kritik mod Nicole Kidman, efter hun har brudt karantænereglerne i Hong Kong for at lave filmoptagelser.

Ligesom mange andre lande i verden skal rejsende, der ankommer til Hong Kong, i en tre uger lang selvisolation for at stoppe smitten.

Det gælder alle uanset personernes nationalitet og vaccinestatus.

Men det er åbenbart ikke tilfældet med Hollywoodstjernen, der ifølge BBC er blevet fritaget, da hun for nylig ankom til Kina.

54-årige Kidman er fløjet med privatfly fra Sydney til Hong Kong for at filme 'The Expats', som hun er producer på.

Nicole Kidman undgår krantæneregler i Kina. Foto: Niko Tavernise

Meldingen om skuespillerindens dispensation har vakt forargelse, viser en række kommentarer på både Twitter og kinesiske sociale medier.

- Hvem gav hende ret til at blive fritaget?, spørger en bruger, mens andre påpeger, at de ikke har kunnet se familien i flere måneder på grund af restriktioner.

Nicole Kidman er en australsk-amerikansk Oscar-vindende skuespiller og producer, kendt for bl.a. 'Moulin Rouge!' og HBO-serien 'Big Little Lies'.