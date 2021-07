Hollywood-stjerne forsvarer Cosby: Det var kvindernes egen skyld

Den amerikanske Hollywood-stjerne Caroll Baker er ikke bange for at have en lidt kontroversiel holdning om Bill Cosby.

For en uge siden kunne den 83-årige Bill Cosby forlade fængslet, efter han har siddet inde for at have givet kvinder beroligende midler for efterfølgende at dyrke sex med dem.

Dette har Bill Cosby tidligere erkendt. Alligevel kan han forlade fængslet som en fri mand.

Sådan så Bill Cosby ud, da han blev løsladt. Foto: Ritzau Scanpix

Den Oscar-nominerede og Golden Globe-vindende skuespillerinde Caroll Baker har i et interview med Hollywood Reporter ikke lagt fingre imellem, hvad hun mener om de mange kvinder, som har beskyldt den tidligere komiker og skuespiller for overgreb.

- Bill Cosby fortjente det ikke i den alder og tilstand han er i. Han er et fantastisk menneske, helt igennem fantastisk, og jeg kan ikke holde tanken ud om, at han er i fængsel. Jeg synes ikke, at det var hans skyld, fortalte hun i et interview kort inden, han blev løsladt på grund af et juridisk twist.

Den Oscar-nominerede skuespiller er ikke bange for at have en noget kontroversiel holdning. Foto: Ritzau Scanpix

Da han blev kendt skyldig, havde han siddet inde i to år for at have forgrebet sig på en kvinde ved navn Andrea Constand.

I interviewet forsvarer Caroll Baker Bill Cosby, og fortæller, at hun mener, det er kvindernes egen skyld. Dertil betvivler hun også, at det tog så mange år, før kvinderne stod frem, ligesom hun også undrer sig over, hvorfor disse kvinder i første omgang var alene med ham.

- Jeg hader det faktum, at de her kvinder gør det her. De kommer tilbage efter så mange og så ødelægger de hans karriere.

- Mit hjerte er knust over Bill Cosby.

Bill Cosby har i et tweet, efter han blev løsladt, skrevet, at: 'Jeg har altid fastholdt min uskyld'.

Men tilbage i 2005 har han faktisk erkendt, at han har givet kvinder beroligende medicin for at dyrke sex med dem, da en civil erstatningssag blev afgjort i retten.

I alt har godt 60 kvinder anklaget Cosby for seksuelle overgreb, men de fleste anklager er juridisk forældede.