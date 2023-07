Hollywood-stjerne hylder Vingegaard

Tirsdag så seere over hele verden måbende til, da danske Jonas Vingegaard smadrede sin konkurrent Tadej Pogacar med over halvandet minut på en kuperet enkeltstart i 16. etape af dette års Tour de France.

Den danske cykelrytter fra Glyngøre og hans vanvittige præstation er da heller ikke gået ubemærket hen i Hollywood.

Her har skuespiller Ben Stiller været ved tasterne på Twitter, og han lægger ikke skjul på, at han er ganske imponeret over den danske rytter.

'Fantastisk enkelstart af Vingegaard,' lyder det fra Ben Stiller på Twitter, hvor han har mere end fem en halv millioner følgere.

I kommentarsporet vælter det ind med kommentarer fra Ben Stillers fans verden over, der tydeligvis også har fået øjnene op for den danske bjergrytter.

På vanlig ydmyg manér ville Jonas Vingegaard ikke erklære sig som sejrsherre i Touren efter magtdemonstrationen på tirsdagens enkeltstart På vanlig ydmyg manér ville Jonas Vingegaard ikke erklære sig som sejrsherre i Touren efter magtdemonstrationen på tirsdagens enkeltstart

Jonas Vingegaard selv var da også ganske imponeret over sit eget niveau efter tirsdagens etape.

- Det var afgjort en af mine bedste dage på cykel. På et tidspunkt kom jeg endda i tvivl om, om min wattmåler viste for høje tal. Vi har forberedt os så længe til det her. Vi vidste, at jeg var i rigtig god form, og i dag kom belønningen for det hårde arbejde, lød det fra Vingegaard til Ekstra Bladet efter den vilde sejr.

Onsdag skal Jonas Vingegaard og Jumbo-Visma atter i aktion for at forsvare den gule trøje, når det går løs med kongeetapen på 166 kilometer fra Saint-Gervais Mont-Blanc til Courcheve.

Jonas Vingegaard fører med 1 minut og 48 sekunder i det samlede klassement

.