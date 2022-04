Hollywood-stjerne i alvorlig trafikulykke

Mandag kunne skuespiller Jensen Ackles fortælle, at hans medskuespiller Jared Padalecki fra tv-serien 'Supernatural' ikke ville være at finde på den kommende 'Supernatural'-konvention.

Det skriver E!News.

Årsagen er, at Jared Padalecki har været ude for et meget voldsomt biluheld og derfor er ved at komme sig.

Jensen Ackles oplyser ikke, hvornår uheldet indtraf, men fortæller, at det ikke var Jared Padalecki, som kørte bilen.

Der var heller ikke nogen, som døde i forbindelse med ulykken.

- Han er heldig at være i live. Og det er ikke hans eneste held, for han er allerede blevet sendt hjem for at komme sig ovenpå ulykken. At han er udskrevet fra hospitalet, har jeg også svært ved at forstå, fordi jeg så bilen efter uheldet, siger Jensen Ackles.

Jared Padalecki (Th.) og Jensen Ackles (Tv.). Foto: Charles Sykes/Ritzau Scanpix.

Som at blive tævet af Mike Tyson

Jensen tilføjer dog, at Jared Padalecki uden tvivl er meget øm efter ulykken.

- Sådan en airbag slår hårdt, siger Jensen og tilføjer, at Jared Padalecki fortalte ham, at ulykken og airbagen fik ham til at føle, som en der havde bokset tolv omgange med Mike Tyson.

- Men han har det ok. Tænk på ham og send ham noget kærlighed på de sociale medier. Han er snart tilbage.

Efter Jensen Ackles udmelding var fans hurtige til vise deres støtte til Jared Padalecki med hashtags som f.eks. #WeLoveYouJaredPadalecki og #GetWellSoonJared.

Jared Padalecki har endnu ikke udtalt sig offentligt om ulykken.